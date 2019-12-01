Comunidades indígenas bloquean carreteras en Michoacán por el Día de la Dignidad y la Resistencia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Octubre de 2025 a las 13:18:49
Morelia, Michoacán, 12 de octubre de 2025.-Integrantes del Consejo Supremo Indígena de Michoacán realizaron este domingo diversas tomas de carretera en el marco del Día de la Dignidad, Resistencia y Lucha de los Pueblos Indígenas.

Los bloqueos se registraron en al menos seis puntos del estado: la carretera Cherán–Zamora, a la altura de Tacuro; la Cherán–Uruapan, en Paracho; la autopista Morelia–Lázaro Cárdenas, en Taretan; la carretera Pátzcuaro–Uruapan, en San Juan Tumbio; la vía Pátzcuaro–Salvador Escalante, a la altura de Santa Clara del Cobre; y la carretera Tangancícuaro–Patamban, en Ocumicho.

De acuerdo con los manifestantes, las acciones forman parte de una jornada nacional de protesta para visibilizar la lucha por el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios y exigir respeto a su autonomía.

Autoridades estatales recomendaron a los automovilistas tomar precauciones y utilizar vías alternas, ya que en algunos puntos se registra tránsito lento y cierres intermitentes.

