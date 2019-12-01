Comuneros de Pomaro bloquean la Carretera Costera del Pacífico por incumplimientos en materia de salud

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Enero de 2026 a las 14:48:37

Lázaro Cárdenas, Michoacán, 28 de enero del 2026.- Comuneros de la comunidad indígena de Pomaro, en el municipio de Aquila, bloquearon la carretera federal México 200 (Costera del Pacífico) para exigir el cumplimiento de los compromisos asumidos por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, durante su reciente visita a la región en materia de salud.

La movilización fue acordada en asamblea general, máxima autoridad comunal, ante lo que consideran un incumplimiento de acuerdos relacionados con el funcionamiento del Hospital Comunitario IMSS Bienestar Maruata, así como la falta de pago a personal de la comunidad, contratación de especialistas, operación del quirófano y abastecimiento de medicamentos.

De acuerdo con los comuneros, familiares de pacientes, usuarios y trabajadores del hospital, pese al discurso oficial sobre una inversión multimillonaria para fortalecer el sistema de salud en la zona, la realidad en Maruata es distinta, pues persisten carencias de medicamentos, equipo médico y personal especializado.

Además, integrantes de la comunidad y trabajadores del sector minero manifestaron su descontento por presuntos actos de corrupción y desplazamientos que, aseguran, afectan su modo de vida. Ante la falta de respuestas, anunciaron el cierre de la vía federal como medida de presión.

Entre las principales denuncias se encuentran la falta de atención médica, ausencia de medicamentos, retrasos en pagos a personal comunitario y deficiencias estructurales que impiden el funcionamiento pleno del hospital.

Los inconformes informaron a la población en general y a quienes transitan por la carretera federal 200 que se llevarán a cabo acciones escalonadas de protesta en contra de las autoridades de salud estatales y federales, tanto de la Secretaría de Salud de Michoacán como del IMSS Bienestar, debido al incumplimiento de los acuerdos en materia de salud.

Recordaron que el 28 de junio de 2025, durante una gira de trabajo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, acompañada por su gabinete y el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, visitó la comunidad de Pomaro en la localidad de Maruata, donde supervisó la obra del ahora Hospital Comunitario IMSS Bienestar Maruata y se comprometió públicamente a entregar un hospital resolutivo y con quirófano.

Sin embargo, señalaron que desde su inauguración el 2 de octubre de 2025 hasta la fecha no se ha realizado ninguna intervención quirúrgica, por lo que el hospital no opera de manera integral.

Actualmente, denunciaron la falta de médicos generales, pediatras, urgenciólogos, otorrinolaringólogos, ginecólogos, anestesiólogos, cirujanos y personal de enfermería, así como carencia de instrumental para el área de quirófano, autoclave y medicamentos. Asimismo, indicaron que existe una plantilla laboral con errores de código, cuyos integrantes han trabajado desde la inauguración del hospital sin recibir pago alguno.

La comunidad afirmó que la salud no puede esperar a trámites burocráticos, al tratarse de un derecho humano, y aseguró haber agotado todas las vías de diálogo con autoridades estatales y federales sin obtener una solución concreta.

Finalmente, los comuneros ofrecieron disculpas a las personas que pudieran verse afectadas por la protesta, solicitaron comprensión e invitaron a la población a sumarse a la exigencia por una atención médica digna.

Durante su más reciente visita a Maruata, la presidenta Claudia Sheinbaum recibió escritos de inconformidad y realizó nuevos compromisos; sin embargo, las demandas relacionadas con medicamentos, equipo, especialistas, pagos pendientes y denuncias sociales continúan sin resolverse en la comunidad de Pomaro.