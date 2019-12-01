Comparte recomendaciones la SSPC para evitar que la población sea engañada con multas falsas de tránsito enviadas por SMS

Ciudad de México, a 3 de febrero de 2026.- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), por medio de la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, difundió una serie de medidas preventivas para evitar que la población sea engañada mediante falsas multas de tránsito enviadas a través de mensajes de texto SMS.
De acuerdo con la dependencia, este tipo de mensajes suelen estar redactados con un lenguaje intimidante y de aparente urgencia, alertando sobre supuestos recargos, sanciones adicionales o consecuencias administrativas si el pago no se realiza de inmediato. Esta estrategia busca generar presión y provocar que las personas actúen sin comprobar la veracidad del aviso, aprovechándose de la preocupación o desconocimiento de los trámites oficiales.
Asimismo, se advirtió que los ciberdelincuentes suelen replicar páginas de internet para simular portales gubernamentales, utilizando direcciones electrónicas muy parecidas a las oficiales y copiando logotipos, colores e imágenes institucionales. El objetivo es obtener datos personales, credenciales de acceso o información financiera, que posteriormente puede ser utilizada para cometer fraudes o realizar cargos no autorizados.
Ante este panorama, la SSPC emitió las siguientes recomendaciones para disminuir riesgos y evitar ser víctima de este tipo de engaños:
- No responder ni ingresar a enlaces enviados por SMS que informen sobre supuestas multas de tránsito.
- Conservar la calma ante mensajes que intenten generar urgencia.
- Consultar cualquier adeudo únicamente en sitios oficiales.
- Evitar utilizar enlaces, números telefónicos o correos electrónicos incluidos en mensajes sospechosos.
- No guardar información financiera en teléfonos o dispositivos móviles.
- Activar la autenticación multifactor en cuentas digitales.
- No compartir contraseñas ni códigos de verificación por mensaje de texto.
Para quienes requieran mayor orientación, la dependencia puso a disposición la Ciberguía del Gobierno de México, disponible en el portal oficial de la SSPC.
Finalmente, la Secretaría exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada, adoptar prácticas digitales seguras y reportar cualquier intento de fraude ante las autoridades correspondientes, con el fin de reforzar la seguridad digital y proteger la información personal y el patrimonio de la población.