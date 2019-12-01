Comparte recomendaciones la SSPC para evitar que la población sea engañada con multas falsas de tránsito enviadas por SMS

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Febrero de 2026 a las 23:00:13

Ciudad de México, a 3 de febrero de 2026.- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), por medio de la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, difundió una serie de medidas preventivas para evitar que la población sea engañada mediante falsas multas de tránsito enviadas a través de mensajes de texto SMS.

De acuerdo con la dependencia, este tipo de mensajes suelen estar redactados con un lenguaje intimidante y de aparente urgencia, alertando sobre supuestos recargos, sanciones adicionales o consecuencias administrativas si el pago no se realiza de inmediato. Esta estrategia busca generar presión y provocar que las personas actúen sin comprobar la veracidad del aviso, aprovechándose de la preocupación o desconocimiento de los trámites oficiales.

Asimismo, se advirtió que los ciberdelincuentes suelen replicar páginas de internet para simular portales gubernamentales, utilizando direcciones electrónicas muy parecidas a las oficiales y copiando logotipos, colores e imágenes institucionales. El objetivo es obtener datos personales, credenciales de acceso o información financiera, que posteriormente puede ser utilizada para cometer fraudes o realizar cargos no autorizados.

Ante este panorama, la SSPC emitió las siguientes recomendaciones para disminuir riesgos y evitar ser víctima de este tipo de engaños:

No responder ni ingresar a enlaces enviados por SMS que informen sobre supuestas multas de tránsito.

Conservar la calma ante mensajes que intenten generar urgencia.

Consultar cualquier adeudo únicamente en sitios oficiales.

Evitar utilizar enlaces, números telefónicos o correos electrónicos incluidos en mensajes sospechosos.

No guardar información financiera en teléfonos o dispositivos móviles.

Activar la autenticación multifactor en cuentas digitales.

No compartir contraseñas ni códigos de verificación por mensaje de texto.

Para quienes requieran mayor orientación, la dependencia puso a disposición la Ciberguía del Gobierno de México, disponible en el portal oficial de la SSPC.

Finalmente, la Secretaría exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada, adoptar prácticas digitales seguras y reportar cualquier intento de fraude ante las autoridades correspondientes, con el fin de reforzar la seguridad digital y proteger la información personal y el patrimonio de la población.