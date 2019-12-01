Comparece Hernán Bermúdez virtualmente ante un juez desde el penal del Altiplano

Toluca, Estado de México, a 31 de marzo de 2026.- El proceso legal en contra de Hernán Bermúdez Requena, identificado como “El Abuelo” y señalado como presunto líder del grupo delictivo "La Barredora", continúa su curso con una nueva audiencia que se desarrolla este día ante un juez con sede en Villahermosa.

La comparecencia se lleva a cabo mediante videoconferencia desde el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, conocido como El Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, donde actualmente se encuentra recluido el imputado.

De acuerdo con Carlos Reséndez Bocanegra, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Tabasco, esta diligencia forma parte de las etapas del proceso penal que enfrenta Bermúdez Requena. El funcionario indicó que la audiencia ya estaba programada y fue notificada con antelación, como parte del seguimiento judicial del caso.

Las investigaciones relacionadas con el delito de desaparición forzada han derivado, hasta ahora, en la emisión de 19 órdenes de aprehensión. De ese total, al menos 10 personas ya han sido vinculadas a proceso, según información oficial.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Tabasco informó que recientemente se giró una nueva orden de aprehensión en contra del exsecretario de Seguridad estatal durante la administración de Adán Augusto López, nuevamente por el delito de desaparición forzada de personas.

En esta etapa, será el juez del fuero común quien determine las medidas cautelares correspondientes a la nueva imputación. Asimismo, el acusado tiene la posibilidad de solicitar que se defina su situación jurídica en un plazo que puede resolverse de inmediato o extenderse hasta 72 o 144 horas.

Las autoridades no han ofrecido mayores detalles sobre el caso, aunque confirmaron que existen múltiples órdenes de captura y personas procesadas relacionadas con los hechos. Con esta, Bermúdez Requena suma tres órdenes de aprehensión en su contra: dos en el ámbito estatal y una más en el federal.