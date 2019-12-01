Como parte del Plan Operativo Homologado del Volcán Popocatépetl, autoridades del Gobierno de México y de Morelos realizaron una supervisión a la Ruta 2 de evacuación

Cuernavaca, Morelos, a 27 de enero de 2026.- Con el fin de reforzar la prevención y la capacidad de respuesta ante emergencias en Morelos, la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, sostuvo una jornada de trabajo con la gobernadora Margarita González Saravia, enfocada en la actualización de protocolos y la atención a riesgos derivados de fenómenos naturales.

Como parte del Plan Operativo Homologado del Volcán Popocatépetl, se realizó una supervisión a la Ruta 2 de evacuación, en el tramo Ocuituco–Cuernavaca, para verificar su adecuada transitabilidad y la correcta visibilidad de la señalización, incluso en situaciones de emergencia nocturna.

Velázquez Alzúa destacó que, por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, se mantiene una coordinación permanente entre los tres niveles de gobierno, con la prevención como eje central para reducir riesgos y garantizar una respuesta oportuna. En este marco, la gobernadora informó que se destinan 120 millones de pesos para la rehabilitación de las rutas de evacuación en la entidad.

El recorrido incluyó la visita al gimnasio de la Universidad del Estado de Morelos, habilitado como refugio temporal modelo, donde se constató que cumple con estándares internacionales al contar con servicios básicos, áreas médicas, atención psicológica, comedores y espacios adecuados para el resguardo de la población.

Asimismo, se informó que una Misión de Enlace y Coordinación continuará las labores de supervisión en Morelos para revisar las cinco rutas de evacuación y los 18 refugios temporales contemplados en el plan, como parte de una primera etapa de evaluación en los estados cercanos al volcán, con el objetivo de detectar áreas de mejora y fortalecer la seguridad de la población.