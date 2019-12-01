Colocarán casi 40 pantallas gigantes en CDMX para el México-Ecuador

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Junio de 2026 a las 07:45:34

Ciudad de México, a 30 de junio 2026.- El gobierno de la Ciudad de México anunció que colocará más pantallas gigantes en diferentes puntos de la capital, con motivo del encuentro mundialista de la Selección Mexicana contra su similar de Ecuador.

Lo anterior, al admitir que los puntos originales de transmisión del partido se han visto rebasados por el número de asistentes.

En ese sentido, la secretaria de Cultura capitalina, Ana Francis Mor, detalló que para el México-Ecuador, se habilitarán 39 pantallas desde el Zócalo hasta la Glorieta de la Diana Cazadora, además de los 18 Fan Fest distribuidos en las 16 alcaldías.

Además, detalló que la pantalla gigante que se colocará en la explanada del Monumento a la Revolución será para que las familias puedan disfrutar del partido.

“El chiste es que tratemos de distribuir la fiesta para que todo mundo la pueda pasar bien. Por supuesto alrededor tanto de Paseo de la Reforma y sus dispositivos de pantallas tendremos módulos de seguridad y de baños”, destacó la funcionaria capitalina.