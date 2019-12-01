Colocan vallas metálicas alrededor de Palacio Nacional por marcha con motivo del 11 aniversario de los 43 de Ayotzinapa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Septiembre de 2025 a las 14:10:21

Ciudad de México, a 25 de septiembre 2025.- Personal del gobierno de la Ciudad de México comenzó a colocar vallas metálicas alrededor de Palacio, como preparación para las manifestaciones que se esperan el 26 de septiembre, con motivo del 11 aniversario de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa “Isidro Burgos”.

De acuerdo con imágenes que circulan en redes sociales, las protecciones tienen dos metros de altura; sin embargo, en la parte trasera hay más obstáculos de menor tamaño, para proteger la sede presidencial.

Asimismo, en calles aledañas al edifico histórico fue cerrado el paso peatonal, por lo que los comerciantes se replegaron a diferentes espacios.

Cabe señalar que desde el pasado 24 de septiembre varios contingentes de normalistas de diversos estados del país, así como los padres de los 43 jóvenes desaparecidos se han manifestado en la capital, para exigir el esclarecimiento de los hechos y que se dé con el paradero de los estudiantes.