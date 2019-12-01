Colectivos trans marchan en Morelia para exigir justicia en el caso de Daniela Martínez

Morelia, Michoacán, 13 de abril de 2026.- Integrantes de la comunidad trans realizaron una movilización en Morelia para exigir justicia por el caso de Daniela Martínez Silva, quien fue localizada sin vida el pasado domingo en una canaleta situada entre los puentes a desnivel del Periférico Paseo de la República, en la colonia Ignacio Zaragoza.

Durante la protesta, las personas participantes portaron pancartas y lanzaron consignas para pedir a las autoridades el esclarecimiento de los hechos y la detención de quienes resulten responsables, con el objetivo de evitar la impunidad.

Colectivos señalaron que, en lo que va del año, al menos cinco mujeres trans han perdido la vida en diferentes puntos de Michoacán, lo que refleja, indicaron, el contexto de violencia que enfrenta esta población.

Asimismo, hicieron un llamado a las autoridades municipales y estatales para reforzar las condiciones de seguridad, tanto en la capital como en el resto del estado, a fin de que puedan desarrollar sus actividades en entornos más seguros.

La movilización comenzó la tarde de este lunes en la zona de Madero Poniente, a la altura de Las Tarascas, y avanzó hacia el Congreso del Estado de Michoacán, donde se realizó un pronunciamiento público para exigir justicia en este caso.