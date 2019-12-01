Colectivos de búsqueda acusan exclusión en revisión de datos sobre desapariciones

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Marzo de 2026 a las 14:19:36

Ciudad de México, a 28 de marzo 2026.- Colectivos de buscadores y organizaciones civiles que los apoyan denunciaron que no se les tomó en cuenta para la revisión de los datos del Registro Nacional que presentó el gobierno federal.

Además, reprocharon que no se les transparentara la metodología para asegurar que de los 132 mil 534 casos, en 46 mil 742 los datos son insuficientes para su localización y en 43 mil 128 no se tiene actividad reportada.

En ese sentido, los inconformes consideraron que las acciones del gobierno federal nuevamente buscan minimizar la crisis.

Además, Grace Fernández, de Búscame Buscando Desaparecidos México, lamentó que las autoridades tampoco presentaran las acciones que llevarán a cabo para obtener más información sobre los más de 46 mil sin datos suficientes.

Por lo anterior, comentó en entrevista con medios de comunicación, que el Estado busca negar su responsabilidad en la problemática y evitar investigar para dar con el paradero de los desaparecidos en el país.

Afirmó que el trabajo de análisis del Registro Nacional “no se consultó con las víctimas”.

Por su parte, Jorge Verástegui, activista que busca a su hermano Antonio y a su sobrino Antonio de Jesús, desaparecidos en 2009, reconoció que el jueves pasado hubo una reunión en la Secretaría de Gobernación (Segob) a la que se convocó a un grupo de familiares, pero éstos “no son representativos de plataformas o movimientos amplios”.

Indicó que en el encuentro estuvieron presentes el subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, y la comisionada Nacional de Búsqueda, Martha Lidia Pérez Gumecindo, quienes adelantaron a dicho grupo aspectos sobre el Registro Nacional.

Verástegui también señaló que “es un error metodológico” tratar de dimensionar la problemática de las desapariciones a partir de que el Ministerio Público inicie una carpeta de investigación.