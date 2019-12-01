Coinciden la FGR y representantes del sector empresarial en la necesidad de reforzar la colaboración institucional para impulsar la seguridad, la certeza jurídica y el crecimiento económico

Ciudad de México, a 26 de marzo de 2026.- En un contexto marcado por la búsqueda de mayor estabilidad y confianza para el desarrollo del país, autoridades federales y representantes del sector empresarial sostuvieron un encuentro en el Club de Industriales de la República Mexicana, donde coincidieron en la necesidad de reforzar la colaboración institucional para impulsar la seguridad, la certeza jurídica y el crecimiento económico.

La reunión fue encabezada por la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos, y el director general del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), Armando Contreras Castillo, quienes señalaron que el país atraviesa una etapa clave en la que la coordinación entre gobierno e iniciativa privada resulta determinante para consolidar condiciones de estabilidad y bienestar.

Durante el diálogo, se destacó que el fortalecimiento del Estado de derecho y de las instituciones de justicia es fundamental para generar confianza, atraer inversión y garantizar mejores condiciones de vida. En este sentido, Godoy Ramos afirmó que se avanza en una estrategia enfocada en la gobernabilidad y la seguridad, con énfasis en el combate a la corrupción y la impunidad mediante investigaciones sólidas y apegadas a la legalidad.

Como parte de los acuerdos alcanzados, se planteó reforzar la certeza jurídica, mantener una coordinación constante entre autoridades y empresarios, así como impulsar mecanismos de mediación que permitan resolver conflictos de manera más ágil y con menor impacto social. Asimismo, se propuso el diseño de una estrategia integral contra la extorsión, centrada en la prevención, la atención a sus causas y el fortalecimiento de las instituciones.

La Fiscal General informó que actualmente se trabaja en la elaboración de un plan que será presentado ante el Senado de la República, el cual integrará las propuestas recogidas durante este encuentro. Además, abrió la posibilidad de establecer canales de comunicación directa entre el sector empresarial y el Gabinete de Seguridad, con el objetivo de atender inquietudes y construir soluciones conjuntas.

Por su parte, Contreras Castillo enfatizó el papel de la educación como eje clave en la construcción de la paz y la prevención de la violencia, al generar oportunidades y fortalecer el tejido social. Sostuvo que la formación educativa es esencial para avanzar hacia una sociedad más equitativa y con mejores condiciones de seguridad.

Al encuentro asistieron representantes de diversas empresas y organismos del sector privado, quienes coincidieron en que la colaboración entre autoridades y empresarios es un elemento indispensable para consolidar un país con mayor justicia, desarrollo económico y bienestar social.