CNTE reporta que 80% de escuelas paralizaron actividades en Michoacán

Morelia, Michoacán, 14 de noviembre de 2025.- Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), sección XVIII, aseguraron que durante el paro de labores de 48 horas, el 80 por ciento de las 10 mil 600 escuelas de nivel básico en el estado de Michoacán paralizaron actividades.

Al respecto, Jairo Mandujano Ortega, líder de una de las fracciones de la CNTE, indicó que en sus acciones de protesta sí se unieron diversas fracciones sindicales magisteriales, como lo habían anunciado hace unos días.

"Hoy tenemos delegaciones institucionales que están participando el día de hoy, también tenemos compañeros de la DIII6 que están participando, y compañeros incluso de otras fracciones sindicales... Esta convocatoria es de base, creo que la base se siente identificada", comentó el dirigente de la CNTE.

Este viernes, el magisterio salió a las calles de la capital michoacana en exigencia de diversos puntos, entre ellos: el déficit de docentes, pago de trabajadores eventuales, la abrogación de la Reforma Educativa y atención a la ley del ISSSTE, la cual señalan como violadora de sus derechos laborales.

Cuestionados sobre la participación de los docentes en la marcha, Jairo Mandujano Ortega prefirió no dar números, pero indicó que es una de las más numerosas desde que se registró la división de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, sección XVIII.

Por su parte, Eva Hinojosa Tera, también líder de una de las fracciones de la CNTE, recordó que está pendiente una reunión con autoridades educativas federales para dar salida a su pliego petitorio.