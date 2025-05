CNTE ofrece conferencia de prensa tras bloquear Palacio Nacional

Ciudad de México, a 21 de mayo 2025.- Luego de bloquear los accesos a Palacio Nacional, los miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), ofrecieron una conferencia de prensa en la que exigieron ser recibidos este mismo miércoles o el jueves 22 de mayo por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

En el encuentro con medios de comunicación, la secretaria general de la sección 22 de Oaxaca, Yenni Pérez Martínez, indicó que las reuniones con la Secretaría de Gobernación (Segob), no han sido resolutivas, por lo que, aunque los invitaron a otra mesa de trabajo planeada para el próximo 23 de mayo, el magisterio exige una audiencia con la mandataria mexicana antes de dicha fecha.

“Ayer nos dieron una mesa para el día viernes, pero este movimiento exige que tiene que ser antes del viernes, porque aquí está la Presidenta, y pareciera que no nos ve y no nos oye. Por eso, exigimos la reinstalación inmediata de la mesa entre la Comisión Nacional Única de Negociación de la CNTE y la presidenta de la República. Solución a nuestras demandas centrales, no más mesas dilatorias”, declaró la representante de la CNTE.

Desde hace casi una semana, las y los maestros del sindicato se han manifestado en las calles de la Ciudad de México para exigir un aumento salarial de 100%, la abrogación de la reforma educativa y la Ley del ISSSTE de 2007.

La profesora Pérez Martínez aseveró que, aunque el gobierno se hace llamar la “Cuarta Transformación” y se dice cercano al pueblo, no hace más que ignorarlos, por lo que aseguró que se mantendrán las manifestaciones hasta que sean atendidos por la jefa del Ejecutivo federal.

“El gobierno que se hace llamar de cuarta transformación y que supuestamente está con el pueblo, resulta que ignora al pueblo. Entonces, vamos a continuar con las movilizaciones para exigirle a la Presidenta que nos atienda el día de hoy, pero también que no solamente sea para escuchar y para decirnos qué es. Nosotros no estamos entendiendo esta iniciativa que ella retiró y las bondades que tiene, lo que están promoviendo en sus cuatro puntos”, declaró la representante magisterial.