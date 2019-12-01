CNTE instala mega plantón en el Zócalo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Marzo de 2026 a las 12:17:50

Ciudad de México, a 18 de marzo 2026.- Las y los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) comenzó su plantón en el Zócalo capitalino, como parte de su jornada nacional de protestas.

Al corte de esta edición, decenas de miembros del magisterio comenzaron a instalar sus tiendas de campaña en la plancha de la Plaza de la Constitución, en donde se mantendrán hasta el 20 de marzo.

Por su parte, las autoridades de la Ciudad de México, instalaron vallas metálicas para custodiar la parte trasera de Palacio Nacional y se desplegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en los alrededores.

Hasta el momento también se han confirmado plantones de la CNTE en:

Chetumal, Quintana Roo

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Chilpancingo, Guerrero

Valladolid y Mérida, Yucatán

Mientras tanto, la CNTE en Tijuana advirtió manifestaciones en inmediaciones de las garitas San Ysidro y Cimarrón, además de un bloqueo en la carretera Transpeninsular.