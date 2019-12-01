CNTE advierte que radicalizarán acciones de protesta

Morelia, Michoacán, a 20 de marzo de 2026. — La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación sección XVIII advirtió que continuarán con movilizaciones, entre ellas bloqueos y protestas durante actividades del mundial de fútbol en caso de que no se cumplan sus demandas.

"Vamos a enfocarnos a las asambleas donde se genere el plan de acción y, dentro de lo que cabe, no quiere decir que acudamos a las canchas a parar las acciones, sino con un plan de acción a nivel federal y seguirá nuestro brigadeo intenso tanto estatal como nacional", señaló Eva Hinojosa Tera, una de las líderes de la CNTE.

Al respecto, líderes de diversas fracciones de la CNTE señalaron que, al concluir la marcha de este viernes, serían atendidos por autoridades de Gobierno del estado, pero demandaron que en las mesas de negociación también se integre el mandatario estatal michoacano, Alfredo Ramírez Bedolla.

En entrevista brindada previo al inicio de la marcha, acción que formó parte de las 72 horas de paro laboral, reviraron las declaraciones de las autoridades de la Secretaría de Gobierno, que señalaron que fue un mínimo número de escuelas la que paralizó actividades; según la CNTE, indicaron que poco más de 60% de instituciones académicas se ausentaron de las aulas.

Durante el recorrido de los contingentes por un tramo de la avenida Madero de Morelia, algunos ciudadanos expresaban su molestia por detener su paso.