CNPC pide a habitantes de Guerrero y Oaxaca estar alerta por presencia de 'Trudy' y 'Simon'

Ciudad de México, a 16 de octubre 2026.- La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), exhortó a la población de Guerrero y Oaxaca a mantenerse alerta y atender puntualmente los avisos oficiales ante la presencia del huracán 'Trudy' de categoría 3 y la tormenta tropical 'Simon'.



Según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) el ingreso de humedad del ciclón al sur de las costas de Guerrero ocasionará lluvias intensas en las regiones oeste, sur y este de la entidad, así como en el noreste, este y suroeste de Oaxaca, acompañadas de vientos fuertes y oleaje de 2.0 a 3.0 metros.



En su informe más reciente, el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) se localiza a 460 km al sur-suroeste de Acapulco, Guerrero, y a 715 km al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

Igualmente se prevé que Trudy se intensifique a huracán mayor, es decir categoría 4 o superior y se aproxime a las costas guerrerenses, provocando lluvias fuertes a muy fuertes en el occidente y sur del país, con precipitaciones puntuales intensas en el centro, este, sur y sureste de Guerrero, así como en el norte, centro, oeste y sur de Oaxaca, además de rachas de viento y oleaje elevado.



Se recomienda a la población de las entidades mencionadas evitar cruzar ríos, arroyos y vialidades con corrientes de rápido escurrimiento y mantenerse informada a través de fuentes oficiales, así como seguir las indicaciones de las autoridades.