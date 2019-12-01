CNPC llama a extremar precauciones por lluvias durante el partido de México-Ecuador

CNPC llama a extremar precauciones por lluvias durante el partido de México-Ecuador
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Junio de 2026 a las 15:44:05
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Ciudad de México, 30 de junio de 2026.- La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) llamó a las personas que asistirán al partido entre las selecciones de México y Ecuador a tomar medidas de autocuidado ante el pronóstico de lluvias fuertes para la tarde y noche de este lunes en la Ciudad de México.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan precipitaciones de entre 25 y 50 milímetros, acompañadas de actividad eléctrica, posible caída de granizo y rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora.

Ante estas condiciones, la dependencia recomendó a la afición llegar con anticipación al Estadio Ciudad de México, utilizar ropa adecuada para la lluvia, portar impermeable y calzado con suela antideslizante. Recordó además que, por razones de seguridad, no está permitido el ingreso con paraguas.

La CNPC también exhortó a privilegiar el uso del transporte público, ya que las lluvias podrían ocasionar encharcamientos y afectaciones viales en los accesos al inmueble. Asimismo, pidió ubicar las rutas de evacuación y las salidas de emergencia, además de atender las indicaciones del personal de Protección Civil y seguridad antes, durante y al término del encuentro.

Finalmente, la dependencia invitó a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales del Servicio Meteorológico Nacional y de la Coordinación Nacional de Protección Civil para conocer cualquier actualización sobre las condiciones del clima.

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