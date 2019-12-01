CNPC llama a extremar medidas preventivas en el uso de pirotecnia durante las Fiestas Patrias

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Septiembre de 2025 a las 15:39:15

Ciudad de México, a 11 de septiembre de 2025.- La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), exhorta a la población a priorizar la seguridad y la integridad de las familias durante las celebraciones patrias, al señalar que el uso de artificios pirotécnicos representa riesgos de accidentes, incendios y lesiones.

La dependencia subraya que niñas, niños y adolescentes no deben manipular pirotecnia y recomienda, en la medida de lo posible, evitar su uso.

En caso de hacerlo, se llama a extremar precauciones, como adquirir productos únicamente en establecimientos autorizados, encenderlos en espacios abiertos, lejos de viviendas, cables eléctricos y materiales inflamables, y contar con agua, arena o un extintor para atender cualquier eventualidad.

Asimismo, la CNPC pide a la ciudadanía considerar los efectos negativos que estos productos generan en bebés, adultos mayores, personas con sensibilidad al ruido y animales de compañía. También reitera la importancia de denunciar la producción, almacenamiento y venta clandestina de pirotecnia, ya que representan un alto riesgo para las comunidades.

La Coordinación refrenda su compromiso de trabajar en conjunto con autoridades de los tres órdenes de gobierno y la sociedad para prevenir riesgos y garantizar celebraciones seguras durante las Fiestas Patrias.