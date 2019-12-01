CNPC llama a extremar medidas de autocuidado por ingreso del Frente Frío 29

Ciudad de México, 16 de enero del 2026.- La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), emitió un llamado a la población para mantener medidas de autocuidado ante el pronóstico meteorológico previsto para las próximas 48 horas, debido al ingreso del Frente Frío Número 29.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante la tarde de este viernes el frente frío ingresará por el norte y noreste del país, desplazándose rápidamente durante el fin de semana, impulsado por una potente masa de aire polar, lo que ocasionará marcado descenso de temperatura, lluvias intensas y vientos severos en diversas regiones.

La masa de aire polar provocará un ambiente de muy frío a gélido, con bancos de niebla matutinos en zonas montañosas y en el Valle de México. En contraste, en el sureste del país y la Península de Yucatán se mantendrá un ambiente de fresco a templado. La CNPC advirtió que la niebla podría reducir la visibilidad en carreteras y zonas urbanas, además de que las temperaturas extremas favorecen el congelamiento de la carpeta asfáltica.

Para la madrugada del sábado 17, se pronostican temperaturas de -5 a 0 °C con heladas en zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. Asimismo, se prevén lluvias fuertes a muy fuertes (50 a 75 mm) en regiones de Puebla y Veracruz.

Durante la noche del sábado se espera un nuevo evento de “Norte” en Tamaulipas y Veracruz, el cual se extenderá hacia el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Para el domingo, este fenómeno abarcará el resto del litoral del Golfo de México y la Península de Yucatán, y propiciará la caída de nieve o aguanieve en las cimas del Pico de Orizaba, Cofre de Perote, Popocatépetl, Iztaccíhuatl y Nevado de Toluca.

Las condiciones de frío intenso persistirán durante la madrugada del domingo 18, con temperaturas nuevamente de -5 a 0 °C con heladas en zonas serranas del centro y norte del país. Durante el día se prevén lluvias muy fuertes a puntuales intensas (75 a 150 mm) en regiones de Puebla y Veracruz.

Ante este escenario, la CNPC recomendó a la población vestirse en capas, utilizando la técnica de la cebolla con ropa de algodón o lana; proteger rostro y cabeza para evitar la entrada de aire frío; y consumir alimentos ricos en vitamina C. En caso de usar calentadores de gas o leña, exhortó a mantener ventilación adecuada y apagarlos antes de dormir para prevenir intoxicaciones.

Para quienes transiten por carreteras, se pidió extremar precauciones ante la niebla y el posible congelamiento del asfalto, reducir la velocidad y encender luces adecuadas. Debido a los vientos fuertes, también se recomendó asegurar objetos que puedan caer y alejarse de árboles, muros en mal estado y cables eléctricos.