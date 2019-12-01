CNPC insta la población a aplicar acciones de autocuidado ante pronóstico de lluvias

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Noviembre de 2026 a las 10:25:43

Ciudad de México, 4 de noviembre de 2026.- La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), instó a la población a tomar medidas precautorias ante los pronósticos de lluvias en gran parte del país.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas en las regiones centro y sur de Michoacán, la costa de Guerrero y el suroeste de Oaxaca.

Asimismo, se prevén intervalos de chubascos en Jalisco, Colima, Puebla, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche, Quintana Roo, San Luis Potosí, Estado de México y Tamaulipas.

En zonas como Baja California Sur, Nuevo León, Querétaro, Hidalgo, Morelos y Yucatán se esperan precipitaciones aisladas, mientras que una circulación anticiclónica favorecerá tiempo estable y baja probabilidad de lluvia en el noroeste, norte, centro y oriente del país.

Por lo anterior, la dependencia federal hizo un llamado a la ciudadanía para adoptar medidas preventivas antes, durante y después de las precipitaciones.

Se recomienda revisar y limpiar azoteas, desagües y coladeras para asegurar el libre flujo del agua, evitar tirar basura en las calles y resguardar documentos importantes en bolsas de plástico herméticas.