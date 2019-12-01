CNPC insta a reforzar medidas preventivas ante pronóstico de clima extremo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Octubre de 2026 a las 10:51:08

Ciudad de México, a 1 de octubre 2026.- La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), exhortó a la población a extremar precauciones y aplicar medidas de autocuidado, ante el pronóstico de lluvias intensas en gran parte del país.

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se prevén lluvias puntuales intensas en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí, así como vientos fuertes con posibles torbellinos en el norte de Coahuila.

De igual forma, se espera que el huracán 'Rachel' genere lluvias muy fuertes e intensas de 75 a 150 milímetros en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí.

Asimismo, se esperan precipitaciones fuertes a muy fuertes de 50 a 75 milímetros en Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Quintana Roo.

De igual manera, se prevén chubascos y lluvias fuertes de 25 a 50 milímetros en Aguascalientes, Colima, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tabasco y Yucatán, así como intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros en Sonora y Chihuahua.

Por lo anterior, la dependencia federal invitó a la población a mantenerse informada a través de fuentes oficiales y atender los avisos emitidos por las autoridades de protección civil locales; identificar las rutas de evacuación y la ubicación de los refugios temporales más cercanos al domicilio; tener lista una mochila de emergencia con documentos personales importantes, linterna, radio de pilas, botiquín de primeros auxilios y suministros básicos; limpiar constantemente desagües, azoteas y coladeras para evitar la acumulación de agua y prevenir inundaciones en las viviendas; asegurar objetos exteriores que puedan ser desplazados por los vientos fuertes, tales como macetas, lonas o láminas; y extremar precauciones al transitar por carreteras, zonas urbanas propensas a encharcamientos, puentes y pasos a desnivel.

Igualmente a no cruzar ríos, arroyos, vados o zonas inundadas a pie o en vehículo, ya que la fuerza del caudal representa un riesgo letal; no refugiarse bajo árboles, estructuras metálicas, espectaculares o bardas frágiles durante la presencia de vientos fuertes o tormentas eléctricas; no arrojar basura, escombro o materiales que obstruyan el sistema de drenaje y alcantarillado; no propagar rumores ni información falsa o no verificada que genere desinformación; y procurar disminuir la movilidad.