CNPC exhorta a mantener limpias las coladeras y pasos de agua para evitar inundaciones

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Octubre de 2026 a las 12:19:30

Ciudad de México, a 28 de octubre 2026.- La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), promovió el fortalecimiento de la cultura de la prevención e invita a la población a mantener activas las medidas de autocuidado ante el pronóstico de precipitaciones en diversas regiones del territorio nacional.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la tormenta tropical Vance se localiza al oeste de las costas de Jalisco y Nayarit. Su interacción con inestabilidad atmosférica propiciará lluvias fuertes a intensas en el occidente del país, así como en Baja California Sur y Durango, además de rachas de viento y oleaje elevado en la franja costera de Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit y Colima.

De forma paralela, canales de baja presión e ingreso de humedad generarán lluvias muy fuertes en Zacatecas, precipitaciones fuertes en Chihuahua y Coahuila, además de chubascos en el noreste, oriente, centro, sur, sureste y la península de Yucatán.

Para mitigar riesgos por anegaciones y asegurar el flujo constante en la infraestructura hidráulica, se hace un llamado a la ciudadanía a mantener limpias las coladeras, alcantarillas, cunetas y azoteas para garantizar el desalojo del agua.

Es prioritario asegurar los residuos domésticos en bolsas cerradas dentro de las viviendas hasta el paso del camión recolector, evitar depositarlos en banquetas o la vía pública, con el fin de impedir que las corrientes de agua arrastren basura y obstruyan los sistemas de drenaje.