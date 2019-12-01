CNPC exhorta a la población del sur y sureste a aplicar acciones preventivas por lluvias

CNPC exhorta a la población del sur y sureste a aplicar acciones preventivas por lluvias
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Octubre de 2026 a las 11:56:32
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Ciudad de México, a 21 de octubre 2026.- La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), llamó a la población a aplicar medidas preventivas ante el pronóstico de lluvias intensas en Veracruz y Oaxaca, así como precipitaciones muy fuertes en Tabasco y Chiapas, que podrían ocasionar inundaciones, encharcamientos, deslaves, crecidas de ríos y arroyos.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), también se esperan lluvias fuertes en zonas de Tamaulipas, Puebla, Guerrero, Campeche, Quintana Roo y Chihuahua.

Ante esta situación, se recomienda a la población que vive cerca de cauces, barrancas y laderas estar alerta durante las lluvias, prestar atención a cambios en el entorno, atender los avisos meteorológicos y las indicaciones de las autoridades. 

Para reducir el riesgo de inundaciones, es importante evitar arrojar basura en calles, drenajes, canales, barrancas y ríos, ya que los residuos pueden obstruir el paso del agua, mencionó la dependencia federal.

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