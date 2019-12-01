CNDH recomienda al gobierno eliminar modelo carcelario para migrantes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Octubre de 2025 a las 07:47:44

Ciudad de México, a 22 de octubre 2025.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), recomendó al gobierno de México “adoptar buenas prácticas que permitan eliminar el modelo carcelario”, entre otros puntos.

Lo anterior se muestra en el ‘Diagnóstico 2024 sobre las condiciones de las estancias y estaciones migratorias‘, pertenecientes al Instituto Nacional de Migración (INAMI).

Asimismo, en el documento la Comisión brindó información respecto a los derechos de las personas alojadas, su procedimiento administrativo migratorio, la regularización de su situación migratoria y la detección de posibles víctimas de algún delito.

A través de un comunicado, el organismo para la defensoría de los derechos humanos consideró que “aún falta mucho por hacer”, además recomendó a la Secretaría de Gobernación y al INAMI, remodelar instalaciones y adaptarlas a personas con discapacidad; revisar medidas de protección civil y en materia de salud y capacitar en materia de derechos humanos y de protección civil a su personal.

También reconoció que hubo “mejoras sustanciales” en el alojamiento y trato otorgado a las personas en situación de movilidad.