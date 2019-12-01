Climas fríos este miércoles en la República Mexicana; toca abrigarse

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Diciembre de 2025 a las 09:41:10

Ciudad de México, 17 de diciembre del 2025.— Para este miércoles 17 de diciembre de 2025, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica lluvias y ambiente frío en diversas regiones del país, debido a la combinación de varios sistemas atmosféricos.

De acuerdo con el reporte, canales de baja presión ubicados en el oriente y sureste de México, junto con una vaguada en niveles altos que se extiende sobre el noreste, centro y occidente, interactuarán con la corriente en chorro subtropical y con el ingreso de humedad tanto del océano Pacífico como del golfo de México. Esta situación favorecerá lluvias fuertes en el norte de Tamaulipas y chubascos en amplias zonas del territorio nacional.

Además, el aporte de aire húmedo proveniente del mar Caribe provocará intervalos de chubascos en Quintana Roo.

En contraste, durante la mañana y la noche persistirá un ambiente frío a muy frío en estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central, con posibilidad de heladas al amanecer en regiones montañosas. No obstante, se espera que las temperaturas aumenten de manera gradual durante el día en gran parte del país.

Pronóstico de lluvias:

Lluvias fuertes (25 a 50 mm): norte de Tamaulipas.

Chubascos (5 a 25 mm): Nuevo León, San Luis Potosí, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo y diversas regiones de Puebla y Veracruz.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila, Zacatecas y algunas zonas de Puebla y Veracruz.

Temperaturas mínimas previstas:

De -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

De -5 a 0 °C con heladas: áreas elevadas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

De 0 a 5 °C: regiones altas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.