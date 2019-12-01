Clausuran terraza del Hotel RIU en Guadalajara tras salto ilegal de paracaidista

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Febrero de 2026 a las 11:00:49

Guadalajara, Jalisco, 11 de febrero del 2026.- El Ayuntamiento de Guadalajara ordenó la clausura del área de terraza y bar del Hotel RIU Plaza, ubicado en la colonia Chapalita, luego de que un hombre realizara un salto en paracaídas desde lo alto del inmueble.

El hecho ocurrió la tarde del martes 10 de febrero de 2026, cuando un individuo —cuya identidad no ha sido revelada— logró ingresar al espacio conocido como “Rooftop Bar 360” para lanzarse desde una altura aproximada de 215 metros.

De acuerdo con videos difundidos en redes sociales y testimonios de personas que se encontraban en la zona, el sujeto abrió el paracaídas segundos antes de tocar tierra y aterrizó sin contratiempos en las inmediaciones de la Glorieta de la Estampida. Tras el descenso, abordó un vehículo que lo esperaba y se retiró del lugar antes de que arribaran las autoridades.

Posteriormente, personal del gobierno municipal acudió al hotel para realizar una inspección y colocar los sellos de clausura en el acceso a la terraza.

En un comunicado, el Ayuntamiento informó que durante la revisión se detectaron diversas irregularidades, entre ellas la omisión de protocolos y medidas de seguridad. Por tal motivo, el área permanecerá cerrada hasta que se compruebe que cumple con las condiciones necesarias para operar de manera segura.

Las autoridades continúan con las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades.