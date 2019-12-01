Clausuran espacio del colectivo “ElaborArte Manos Vivas” por faltas administrativas en el Centro Histórico de Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Marzo de 2026 a las 17:48:53

Querétaro, Qro., 11 de marzo de 2026.- El cierre de un espacio utilizado por integrantes del colectivo “ElaborArte Manos Vivas” obedeció a diversas faltas administrativas, por lo que las autoridades municipales procedieron a su clausura, confirmó Felifer Macías Olvera, presidente municipal de Querétaro.

De acuerdo con el alcalde, se realizaron tres inspecciones y se emitieron tres exhortos previos para modificar conductas que perturbaban el orden público y afectaban a vecinos y comercios de la zona. Al no atenderse los llamados, se procedió a la clausura.

Esto luego de que un grupo del colectivo “ElaborArte Manos Vivas” bloqueó el martes pasado la avenida Zaragoza, en el Centro Histórico de Querétaro, para exigir una mesa de diálogo con autoridades municipales tras la clausura de su espacio cultural y de venta de artesanías.

Macías Olvera subrayó que mantener un Centro Histórico ordenado, limpio y armónico es responsabilidad de todos.

Señaló que el predio no es propiedad del municipio, sino que se encuentra arrendado, y que el contrato establece que debe destinarse a actividades culturales, artísticas y de preservación de artesanías.

Aclaró que los colectivos tendrán una mesa de trabajo con la Secretaría de Gobierno para revisar las sanciones y acordar la modificación de conductas.

“Si se atienden los reglamentos y se preserva la tranquilidad, podrán continuar con sus actividades. Pero no vamos a permitir que se perturbe el orden ni se moleste a los vecinos”, señaló.

De acuerdo con los manifestantes, el local fue suspendido temporalmente el pasado 15 de febrero, luego de que se presentara una denuncia anónima por ruido durante un evento, además de iniciarse un procedimiento administrativo relacionado con la licencia de funcionamiento.

Los artesanos señalaron que en ese sitio realizaban actividades culturales y comercializaban sus productos, por lo que piden la reapertura del espacio y la posibilidad de regularizar su situación ante el municipio.