Claudia Sheinbaum viajará a Nueva York en aeronave de la Sedena para asistir a la final de la justa mundialista

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Julio de 2026 a las 19:22:48

Ciudad de México, 18 de julio de 2026.- El Gobierno de México informó que la presidenta Claudia Sheinbaum viajará la noche de este sábado a Nueva York, a bordo de una aeronave de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), para asistir a la final de la justa mundialista.

A través de sus redes sociales, el Gobierno federal explicó que la decisión de utilizar una aeronave de la Sedena se tomó debido a las condiciones climáticas y a la cancelación de vuelos comerciales.

La mandataria acudirá al encuentro deportivo por invitación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En el evento también estará presente el primer ministro de Canadá, Mark Carney, en representación de las tres naciones anfitrionas de la torneo internacional de futbol.

De acuerdo con la información oficial, el regreso de la presidenta mexicana está previsto para la noche del domingo 19 de julio.