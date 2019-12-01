Teapa, Tabasco, 28 de noviembre de 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recorrió este sábado la Batería de Separación Agave, en Tabasco, para supervisar las obras de modernización que permitirán a Petróleos Mexicanos (Pemex) aprovechar hasta 450 millones de pies cúbicos diarios de gas natural del campo Bakté y reducir la quema de este recurso.

Durante su visita, la mandataria explicó que este proyecto forma parte de los cinco logros para fortalecer a Pemex, ya que permitirá recuperar el gas que anteriormente se liberaba a la atmósfera y aprovecharlo para beneficio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la industria y las familias mexicanas.

Asimismo, señaló que los otros avances incluyen la construcción de una planta de fertilizantes en Escolín, Veracruz, que registra un avance del 30%; la salida de tres plataformas petroleras desde Dos Bocas hacia el Golfo de México; el procesamiento de más de 1.4 millones de barriles diarios en las ocho refinerías del país y la reducción de 20 mil millones de dólares en la deuda de Pemex.

Finalmente, Sheinbaum destacó el trabajo de los empleados de Pemex y señaló que estas acciones forman parte de los esfuerzos para fortalecer la industria energética y aprovechar los recursos naturales del país.