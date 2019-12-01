Claudia Sheinbaum se reúne con empresarios japoneses para dialogar sobre inversiones

Claudia Sheinbaum se reúne con empresarios japoneses para dialogar sobre inversiones
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Julio de 2026 a las 22:36:52
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Ciudad de México, 13 de julio de 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, recibió en Palacio Nacional al presidente del Comité Económico México-Japón, Seiji Kuraishi; a integrantes de la Federación Empresarial de Japón; y al embajador de Japón en México, Kozo Honsei, con quienes sostuvo un encuentro para dialogar sobre inversiones.

A través de sus redes sociales, la mandataria informó que durante la reunión se abordaron temas relacionados con la inversión japonesa en el país y destacó la presencia de empresas de ese país en territorio nacional.

“En Palacio Nacional, recibimos al presidente del Comité Económico México-Japón, Seiji Kuraishi; a integrantes de la Federación Empresarial de Japón; y al embajador Kozo Honsei para conversar sobre inversiones. En nuestro país existen mil 600 empresas japonesas que generan 350 mil empleos directos”, escribió Sheinbaum.

Finalmente, la presidenta resaltó que actualmente operan en México mil 600 empresas japonesas, las cuales generan alrededor de 350 mil empleos directos, lo que refleja la relevancia de la relación económica y comercial entre ambas naciones.

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