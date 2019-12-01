Claudia Sheinbaum reconoce el Mega Operativo Nuevo Nayarit como un hecho histórico en la recuperación del patrimonio público

Ciudad de México, México, 22 de noviembre de 2025.- El pasado viernes, durante la Conferencia del Pueblo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó cómo el gobernador del estado de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, gracias al Mega Operativo Nuevo Nayarit, una acción conjunta con la Fiscalía General de la República, ha logrado la recuperación del 93 por ciento del patrimonio irregularmente administrado en el Fideicomiso Bahía de Banderas, en un hecho sin precedentes en la historia del país.

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó la relevancia de este operativo impulsado por el doctor Navarro Quintero desde el inicio de su administración:

“Y el gobernador Navarro, desde que llegó al gobierno, planteó que en contubernio con gobiernos anteriores, había habido despojo de tierras, que se habían ido comprando, supuestamente, cuando en realidad había una red con notarios y otros esquemas para irse apropiando de tierras. Estuvo trabajando con la Fiscalía General de la República por años, y recientemente anunciaron de que se recuperan esas tierras para el estado de Nayarit. Y sí es importante esta investigación que se hizo y los resultados”.

La mandataria federal también subrayó la importancia de rescatar terrenos que son del pueblo de Nayarit y para el pueblo de Nayarit, además de destacar la excepcional calidad de las playas nayaritas:

“Pero lo importante de esto es, estos esquemas que se fueron dando en el pasado de despojo de tierras, a ejidatarios principalmente, o incluso tierras nacionales o tierras estatales, que las fueron vendiendo a ellos mismos a precios risibles, un terreno del pueblo de Nayarit, porque es del pueblo de Nayarit. Entonces sí, es muy importante, es muy importante lo que se hizo y las playas de Nayarit son excepcionales”.

Finalmente, Sheinbaum reconoció el acierto del gobernador al renombrar como Nuevo Nayarit a la zona antes conocida como Nuevo Vallarta:

“Y tuvo también el acierto de que le llamó Nuevo Nayarit. Se llamaba Nuevo Vallarta, a la parte de Nayarit, de Bahía de Banderas, pegada a Puerto Vallarta. Entonces le llamó Nuevo Nayarit y ha habido también un desarrollo turístico ahí muy importante. Y luego Boca de Chila, que lo desarrolló el presidente López Obrador con la Secretaría de Marina y la salida de ahí a las Islas Marías. Entonces es un área turística muy importante. Entonces recuperar las tierras para el estado de Nayarit también tiene mucho sentido”.

El Megaoperativo forma parte de una estrategia integral de saneamiento financiero que incluyó la digitalización de la recaudación estatal —que pasó de 250 millones de pesos anuales a más de 3 mil 400 millones—, así como la recuperación de terrenos y recursos públicos desviados. Estos terrenos ahora forman parte del Fondo Soberano de Inversión del Estado, creado para garantizar la sostenibilidad de las pensiones y financiar proyectos de infraestructura social.

La administración del doctor Miguel Ángel Navarro Quintero mantiene un trabajo firme, responsable y coordinado para seguir garantizando justicia social y bienestar a todas y todos los nayaritas, impulsando acciones que fortalezcan el desarrollo del estado y protejan el patrimonio del pueblo.