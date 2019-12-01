Claudia Sheinbaum propone a Genaro Lozano como embajador de México en Italia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Agosto de 2025 a las 08:00:54

Ciudad de México, 20 de agosto del 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, propuso ante la Comisión Permanente ratificar el nombramiento de Genaro Lozano Valencia como nuevo embajador de México ante la República Italiana.

Se dio a conocer que el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de Italia ya otorgó el beneplácito para el nombramiento de Lozano en la embajada del país, en pocas palabras, el nombramiento diplomático ya cuenta con el aval del gobierno italiano.

Será este miércoles cuando Genaro Lozano comparezca por la mañana ante comisiones, y por la tarde el dictamen será discutido y votado por el pleno de la Comisión Permanente.

Cabe destacar que Genaro Lozano es internacionalista y doctor en Ciencia Política por The New School for Social Research en Nueva York, además estudió la licenciatura en Relaciones Internacionales en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

En los últimos años, Lozano se ha desempeñado en los medios de comunicación como analista político en televisión y articulista en prensa escrita, con ideales cercanos a los que profesa la autodenominada Cuarta Transformación.