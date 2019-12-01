Claudia Sheinbaum presenta SaberesMx, plataforma gratuita que democratiza el conocimiento

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Noviembre de 2025 a las 10:09:51

Ciudad de México, 21 de noviembre del 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó este viernes SaberesMx, una plataforma digital gratuita que estará disponible a partir de hoy y que busca ampliar el acceso a la educación mediante cursos y certificaciones elaborados por universidades públicas y la Subsecretaría de Educación Superior.

Según explicó, el proyecto pretende abrir opciones de formación sin costo para personas que requieren acreditaciones formales.

“De esa manera, las universidades, los tecnológicos no solamente se quedan con el título histórico (…) sino que también existe la certificación pública y gratuita, porque hoy la mayor parte de las certificaciones tiene que tener dinero para poderla obtener”, señaló. Añadió que el sistema permitirá obtener “microcredenciales gratuitas” mediante cursos y evaluaciones.

Durante el anuncio, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, afirmó que SaberesMx busca flexibilizar el acceso al aprendizaje y alcanzar a millones de personas que no concluyeron sus estudios.

Estimó que el programa podría beneficiar a 10.3 millones de personas que no concluyeron Educación Superior, así como a 183 mil 324 ingenieros con carrera trunca. El funcionario resaltó que el proyecto se suma a los esfuerzos para ampliar la cobertura educativa en el país.

El subsecretario de Educación Superior, Ricardo Villanueva Lomelí, sostuvo que la plataforma representa un cambio en el modelo educativo y que no existe un antecedente global similar. Detalló que cualquier persona podrá ingresar desde este 21 de noviembre mediante tres pasos: crear una cuenta Llave MX, revisar el catálogo de cursos y registrarse en el de su interés.

El primer curso disponible será SanaMente LibreMente: jóvenes por la paz y contra las adicciones, diseñado por más de 70 especialistas y dirigido a 5.5 millones de estudiantes. Incluye videos, ejercicios, evaluaciones y material interactivo. Al concluir las 16 horas de contenido, los participantes recibirán una constancia con reconocimiento oficial.

Entre las instituciones que se sumaron inicialmente a SaberesMx están la UNAM, UnADM, TecNM, IPN, UABC, UdeG, BUAP y la Universidad Estatal de Arizona.

El proyecto también involucra a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, @prende.mx de la SEP, el IMSS y Open Academy de Santander, que participan en el desarrollo y operación de la plataforma.