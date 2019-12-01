Claudia Sheinbaum pone en marcha las Farmacias del Bienestar

Ciudad de México, 2 de diciembre de 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó y puso en marcha las Farmacias del Bienestar, una forma de distribución y alcance de medicamentos que beneficiará a personas adultas mayores y con discapacidad del programa Salud Casa por Casa, cuya primera etapa inicia este martes en 500 Unidades de Salud del IMSS, IMSS Bienestar y en Tiendas del Bienestar del Estado de México, mientras que en marzo de 2026, estará implementado en todas las entidades de la República.

“A través de Salud Casa por Casa van a tener sus recetas y van a poder estar recibiendo de manera permanente la receta para sus medicamentos. ¿A dónde van a recoger sus medicamentos? Para que no tengan que entrar al Centro de Salud a hacer la fila, que normalmente hay para las farmacias, entonces va a haber afuera y la próxima semana inicia en las Tiendas Bienestar un módulo donde van a poder recoger sus medicamentos. Este pequeño módulo es lo que llamamos Farmacias del Bienestar”, explicó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Recordó que con Salud Casa por Casa ya se realizaron dos visitas y será en una tercera donde las y los servidores de la salud entregarán la receta para que posteriormente se surtan los medicamentos, particularmente para enfermedades crónicas. La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que, a través del programa Salud Casa por Casa, se han realizado hasta el 1 de diciembre, 8 millones 818 mil 488 consultas domiciliarias.

Explicó que las y los servidores de la salud entregarán una receta de medicamentos, con folio y código de barras, a los beneficiarios para que puedan surtirse en las Farmacias del Bienestar. El subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, Eduardo Clark García Dobarganes, explicó que las Farmacias del Bienestar surtirán recetas para tres casos concretos: personas con enfermedades crónicas (diabetes, hipertensión y dislipidemia); personas que ya tenían receta pero que por falta de recursos no podían surtirse; y personas que sean diagnosticadas en la visita para que inicien su tratamiento inmediatamente.

Detalló que el programa inicia con 22 tipos de medicamentos distintos que representan cerca del 80 por ciento de los que necesitan los adultos mayores, por lo que cada dos meses se visitará a las y los beneficiarios para hacer una revisión, así como para volver a emitir la receta, con ello, la meta es tener mexicanas y mexicanos más saludables.

A través de un enlace a “La mañanera del pueblo”, desde la Unidad de Salud Benito Juárez en Naucalpan, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, reconoció que las Farmacias del Bienestar ayudarán en la cuestión médica y económica de los adultos mayores y personas con discapacidad.

Agradeció a la Presidenta por el inicio de esta primera etapa en beneficio de las y los habitantes de esta entidad. El director general de Birmex, Carlos Alberto Ulloa Pérez, realizó la primera entrega de medicamentos de las Farmacias del Bienestar a la señora Romelia Espinosa y destacó que la virtud de este programa es que se garantiza el tratamiento por dos meses.

En Ecatepec, en la Unidad de Salud Santa Clara del IMSS Bienestar, el delegado del IMSS Estado de México-Poniente, Tonatiuh Ortiz Castillo, puntualizó que Farmacias para el Bienestar es un derecho y un acto de justicia para los adultos mayores.

En la Unidad de Salud de Valle de Chalco del IMSS Bienestar, el subsecretario de Bienestar, Jesús Valencia Guzmán, dio inicio a la entrega de medicamentos a los derechohabientes de Salud Casa por Casa y puntualizó que serán 2 mil personas las que reciban sus tratamientos en esa Clínica.

En Atlacomulco, en la Unidad Médica Rural de San Ignacio de Loyola, el delegado de Bienestar en el Estado de México, Ernesto Armendáriz, aseguró que las Farmacias del Bienestar transformarán la salud de las comunidades.