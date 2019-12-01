Claudia Sheinbaum no asistirá a la inauguración del Mundial 2026; la verá desde el Fan Fest del Zócalo

Claudia Sheinbaum no asistirá a la inauguración del Mundial 2026; la verá desde el Fan Fest del Zócalo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Diciembre de 2025 a las 14:03:15
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, 8 de diciembre del 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, volvió a afirmar que no asistirá a la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Azteca el próximo 11 de junio, aunque ahora dejó en claro que la verá desde el Zócalo capitalino, donde se instalará un Fan Fest.

Desde Palacio Nacional, en su tradicional conferencia de prensa matutina, Sheinbaum Pardo reiteró que su boleto lo donará a alguien que no tenga la oportunidad económica de ir.

“No, yo voy a ver la inauguración aquí con la gente en el Zócalo y voy a dar ese boleto a alguien que no tenga la oportunidad de ir. No tiene nada de malo, al contrario, representa lo que somos”, declaró.

La mandataria mexicana dio a conocer que compartió dicha propuesta a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, en su visita a México, quien le habría dicho que era una excelente idea, según sus palabras.

“Me dijo que nunca había escuchado algo así y habla muy bien de cómo pensamos”, sentenció.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Pobladores de Carapan incendian motocicleta de la Guardia Civil a las afueras de la Fiscalía en Morelia
Abaten a 5 presuntos criminales durante enfrentamiento en Nuevo León; rescatan a persona plagiada
Tras volcar en vehículo particular mueren dos elementos de la Guardia Nacional y un agente de FSPE en Yuriria, Guanajuato
Encuentran sin vida a regidor de Reynosa, Tamaulipas dentro de departamento en CDMX
Más información de la categoria
Abaten a 5 presuntos criminales durante enfrentamiento en Nuevo León; rescatan a persona plagiada
El silencio de Harfuch tras la explosión en Coahuayana sacude al Plan Michoacán 
Hallan a un hombre y mujer con signos de ejecución en lote baldío del Libramiento Sur de Irapuato
Michoacán: Cumplen tres días de la desaparición del delegado del PT en Apatzingán Agustín Solorio
Comentarios