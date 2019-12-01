Claudia Sheinbaum no asistirá a la inauguración del Mundial 2026; la verá desde el Fan Fest del Zócalo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Diciembre de 2025 a las 14:03:15

Ciudad de México, 8 de diciembre del 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, volvió a afirmar que no asistirá a la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Azteca el próximo 11 de junio, aunque ahora dejó en claro que la verá desde el Zócalo capitalino, donde se instalará un Fan Fest.

Desde Palacio Nacional, en su tradicional conferencia de prensa matutina, Sheinbaum Pardo reiteró que su boleto lo donará a alguien que no tenga la oportunidad económica de ir.

“No, yo voy a ver la inauguración aquí con la gente en el Zócalo y voy a dar ese boleto a alguien que no tenga la oportunidad de ir. No tiene nada de malo, al contrario, representa lo que somos”, declaró.

La mandataria mexicana dio a conocer que compartió dicha propuesta a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, en su visita a México, quien le habría dicho que era una excelente idea, según sus palabras.

“Me dijo que nunca había escuchado algo así y habla muy bien de cómo pensamos”, sentenció.