Claudia Sheinbaum inaugura rehabiltación urbana de la Costera Miguel Alemán de Acapulco

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Diciembre de 2025 a las 11:23:33

Ciudad de México, 19 de diciembre de 2025.- A través de un enlace desde Acapulco, Guerrero, a Palacio Nacional, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la inauguración de la rehabilitación urbana de la costera Miguel Alemán, que forma parte del programa Acapulco se Transforma Contigo.

“Hemos estado haciendo una serie de intervenciones en la costera que son parte de Acapulco se Transforma Contigo, ese plan que hicimos después del huracán John y ahora para las vacaciones de diciembre van a encontrar muy bonita la costera”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

El subsecretario de Turismo, Sebastián Ramírez Mendoza, detalló que la nueva Costera Miguel Alemán tiene tres componentes:

1. Movilidad segura para peatones y renovación urbana con la renovación de 2 mil 700 metros cuadrados (m2) de concreto hidráulico, 13 mil m2 de banquetas que se encontraban en mal estado, rehabilitación de 2 mil 300 m2 de guarniciones y mil 365 m2 de baldosas, instalación de 382 bolardos, 32 nuevos parabuses, 34 figuras lúdicas, renovación de la señalética vertical y horizontal, implementación de 11 cruces seguros y sustitución de 400 metros de drenaje.

2. Iluminación: instalación de 800 luminarias solares ecológicas, con lo que ha iluminado por completo la Costera, junto con Islas de luz.

3. Infraestructura verde y medio ambiente: instalación de 125 jardines de lluvia que equivalen a 2 mil 500 m2 de áreas verdes, 9 mil 20 m2 de pasto nuevo, plantación de 60 mil individuos nativos y 300 árboles, además se implementó riego automatizado en 11 km.

Puntualizó que el Marinabús que opera la Secretaría de Marina (Semar) ya funciona y realiza, todos los días, cuatro viajes entre el Zócalo y Puerto Marqués.

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, destacó que, gracias al trabajo del Gobierno de México, a través de Acapulco se Transforma Contigo, hoy la costera Miguel Alemán brilla más que nunca con nuevos espacios públicos para todas y todos. Además, resaltó que se intervienen las colonias para transformar la vida de las y los habitantes.