Claudia Sheinbaum impulsa justicia social en Chihuahua: restitución de tierras, apoyo a mujeres y diálogo con jóvenes

Chihuahua, Chihuahua, 14 de diciembre del 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llevó a cabo una gira de trabajo por el estado de Chihuahua, donde encabezó diversas actividades enfocadas en el fortalecimiento de los derechos de los pueblos originarios, el empoderamiento de las mujeres y el acceso a la educación para las juventudes.

Durante su visita a la comunidad de Santa Tulita, en el municipio de Guadalupe y Calvo, ubicado en la Sierra Tarahumara, la mandataria firmó un decreto para la restitución de más de tres mil hectáreas de tierras al pueblo ódami, como parte de los compromisos del Gobierno federal en materia de justicia social y reconocimiento a las comunidades indígenas.

Más tarde, en Ciudad Juárez, Sheinbaum encabezó la inauguración del segundo Centro LIBRE, un espacio destinado a la atención, acompañamiento y protección de mujeres.

En un encuentro con niñas, jóvenes y adultas, reiteró que su administración trabaja para erradicar la violencia de género y subrayó que las mujeres tienen la libertad de construir su propio proyecto de vida. “Es tiempo de mujeres sin violencia”, expresó.

Como parte de la misma jornada, la presidenta sostuvo un diálogo con estudiantes del nuevo plantel CBTIS, que iniciará actividades en febrero, con el objetivo de ampliar la cobertura de educación media superior y acercar las preparatorias a las comunidades, facilitando así el acceso de más jóvenes a la formación académica.