Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Noviembre de 2026 a las 17:02:35

Paraíso, Tabasco, 28 de noviembre de 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la salida de tres plataformas marinas desde la Terminal Marítima de Dos Bocas, en Tabasco, que serán instaladas en los campos petroleros Sejkan, Tlatitok y Konen, en el Golfo de México.

Durante el evento, la mandataria destacó que estos proyectos forman parte de las acciones para fortalecer a Petróleos Mexicanos (Pemex) y la producción nacional de energía. Además, presentó cinco avances relacionados con la recuperación de la industria petroquímica, el aprovechamiento del gas natural y el impulso a nuevos proyectos petroleros.

Sheinbaum también señaló que el procesamiento de petróleo alcanzó un máximo histórico de 1.45 millones de barriles diarios y que la deuda de Pemex disminuyó de 90 mil millones de dólares a menos de 70 mil millones de dólares.

Respecto a las nuevas plataformas, explicó que permitirán desarrollar 12 pozos en los campos Tlatitok y Konen, así como otros cuatro en Sejkan. Con estos trabajos se espera alcanzar una producción adicional de 54 mil barriles diarios de petróleo y 79 millones de pies cúbicos de gas al día.

“Que nunca más se ponga en duda que México puede producir, transformar y aprovechar su propia riqueza”, expresó la presidenta, quien aseguró que el país cuenta con la capacidad y los recursos para fortalecer su industria energética.