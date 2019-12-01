Clara Brugada llama a ciudades del mundo a convertirse en "santuarios" para migrantes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Diciembre de 2025 a las 07:29:30

Ciudad de México, a 19 de diciembre 2025.- Clara Brugada Molina, jefa de Gobierno de la Ciudad de México llamó a otras urbes a convertirse en “santuarios” para la protección de los derechos de los migrantes.

“Llamamos a una gran alianza global de ciudades solidarias y refugios. Hoy más que nunca necesitamos coordinarnos a nivel internacional de pueblo a pueblo, de ciudad a ciudad”, puntualizó la mandataria capitalina en el Día Internacional del Migrante.

En ese sentido, la titular del Ejecutivo de la capital instó principalmente a las ciudades en Estados Unidos a que cuiden y protejan a los inmigrantes.

“Hago un llamado a las ciudades del mundo, en especial a las que acogen a nuestros hermanos mexicanos en Estados Unidos, a convertirse en ciudades refugio, que cuidan, protegen y garantizan los derechos de las personas migrantes”, añadió.

Asimismo, Brugada Molina mencionó que a nivel global resurgen con fuerza “viejos fantasmas” como el racismo, la discriminación y la xenofobia y que señalan a migrantes por ser minorías.