Clara Brugada inaugura la Utopía Tecómitl en Milpa Alta, Ciudad de México

Ciudad de México, 11 de octubre de 2026.- La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, inauguró la novena Utopía de la Ciudad de México, ubicada en San Antonio Tecómitl, alcaldía Milpa Alta, en un espacio de más de 23 mil metros cuadrados destinado al deporte, la cultura, la salud, los cuidados y la recreación, con servicios gratuitos para habitantes de los pueblos originarios de esta demarcación y zonas aledañas.

“Ningún sueño debe quedarse lejos y ninguna comunidad debe quedarse atrás. Las Utopías hacen justicia territorial y justicia social, porque llevan los mejores servicios a quienes más los necesitan”, manifestó.

Con una inversión de 190 millones de pesos, la Utopía Temictili Tecómitl busca garantizar el acceso equitativo a servicios de calidad y ampliar la infraestructura pública en una de las zonas más alejadas del centro de la capital. Su nombre, propuesto por representantes de los pueblos originarios, remite al ensueño y a la olla de piedra, en referencia a la identidad cultural y al origen geológico de la región.

Brugada Molina destacó que estos espacios contribuyen a la justicia territorial y social, al llevar servicios públicos integrales a comunidades que históricamente han tenido menor acceso a ellos. Subrayó que todas las actividades deportivas, culturales y recreativas serán gratuitas, sin cuotas de inscripción ni mensualidades, pues el objetivo es garantizar el ejercicio de los derechos y no condicionarlos a la capacidad económica de las familias.

“Milpa Alta es la reserva moral de la Ciudad de México. Hoy las Utopías llegan a este hermoso pueblo originario, que siembra alimentos y cosecha identidad”, añadió.

La nueva Utopía cuenta con una amplia infraestructura deportiva que incluye canchas de futbol, pádel, squash, petanca y usos múltiples, jaula de bateo, trotapista y alberca semiolímpica, además de espacios para actividades físicas y una alberca destinada a la rehabilitación mediante hidroterapia. También dispone de un temazcal atendido por maestras y maestros especializados, que recupera saberes ancestrales de los pueblos originarios.

Como parte del Sistema Público de Cuidados, el complejo incorpora una estancia infantil gratuita para niñas y niños de 45 días de nacidos a seis años de edad, con horario de 6:30 a 18:00 horas, así como una Casa de Día para personas adultas mayores. Estos servicios buscan contribuir a una distribución más justa de las tareas de cuidado y permitir que las mujeres dispongan de tiempo para estudiar, trabajar, descansar y desarrollar sus proyectos personales.

En materia de salud, la Utopía ofrecerá consultas médicas y dentales, atención a la salud mental, estudios de laboratorio y mastografías con equipo de última generación, además de servicios de rehabilitación física. A ello se suma la Casa de las Emociones, donde personal especializado atenderá a niñas, niños, adolescentes y personas adultas ante situaciones de estrés, problemas emocionales y adicciones, entre otras necesidades.

La infraestructura cultural incluye un auditorio con capacidad para cerca de 500 personas, aulas digitales y espacios para la ciencia y las artes, donde se desarrollarán actividades de cine, teatro, danza y formación artística. La jefa de Gobierno instruyó a la Secretaría de Cultura a establecer una programación vespertina permanente para promover la convivencia comunitaria y el disfrute colectivo de la cultura.

El complejo también fortalece la economía local mediante una tortillería que utilizará maíz criollo producido en Tecómitl, una tienda de comercio justo para la venta de productos de Milpa Alta y espacios de apoyo para la búsqueda de empleo, capacitación laboral y asesoría en materia de derechos del trabajo. Con estas acciones se busca vincular los servicios públicos con las actividades productivas y las tradiciones de la región.

Durante la inauguración, Brugada Molina reconoció la historia de resistencia y organización comunitaria de Milpa Alta, así como su papel en la defensa de la tierra, la autonomía y las tradiciones de los pueblos originarios. Afirmó que la llegada de esta Utopía representa el reconocimiento a la identidad de la demarcación y el compromiso de acercar bienestar, derechos y oportunidades a todas sus comunidades.

La jefa de Gobierno invitó a las y los habitantes de Milpa Alta, así como a la población de otras alcaldías, a apropiarse de este espacio público, concebido como un punto de encuentro donde el deporte, la cultura, la salud y los cuidados estén al alcance de todas y todos, sin distinciones económicas.

Al tomar la palabra, el secretario de Obras y Servicios (Sobse), Raúl Basulto Luviano, informó que el proyecto contempla 11 edificios distribuidos en una superficie construida de 5 mil 48 metros cuadrados y 18 mil 742 metros cuadrados de áreas libres, con 80 espacios destinados a servicios sociales, culturales, deportivos y recreativos.

Entre sus instalaciones destacan un museo comunitario sobre las costumbres y tradiciones de Tecómitl, una Casa de las Semillas, la sala inmersiva La milpa de lo posible, una Ferroteca, un muro de escalar y un área de juegos mecánicos de 319 metros cuadrados, con barco pirata, carruseles, carritos chocones y globo aerostático.

En materia de salud, contará con consultorios de medicina general, ginecología y odontología; mastógrafo, laboratorio clínico y toma de muestras, así como espacios para rehabilitación física y sensorial, hidroterapia y atención psicológica. También ofrecerá servicios de salud mental, trabajo social, atención a la violencia de género y acompañamiento especializado.

Como parte del Sistema Público de Cuidados, dispondrá de lavandería popular, casa de día para personas mayores, espacios de atención a las infancias, áreas maternal y escolar, así como un Centro Colibrí.

La infraestructura deportiva incluye una cancha de fútbol 11 con pasto sintético, pista para correr, alberca semiolímpica y espacios para la práctica de distintas disciplinas. Además, contará con biblioteca, aula digital, salón de música, aulas para la ciencia y las artes, talleres multidisciplinarios y un auditorio con capacidad para más de 400 personas.

En materia ambiental, se conservaron todos los árboles existentes y se construyeron jardines filtrantes y una biozanja para favorecer la infiltración del agua pluvial. También se instalaron sistemas de captación de lluvia para aprovecharla en el riego de las áreas verdes.

El procurador agrario, Víctor Suárez Carrera, señaló que la nueva Utopía amplía el acceso a servicios y derechos para las comunidades del sur de la Ciudad de México, mediante infraestructura pública orientada a la salud, la educación, el deporte y el bienestar comunitario.

Por su parte, el alcalde de Milpa Alta, Octavio Rivero Villaseñor, destacó que el proyecto acerca infraestructura deportiva, cultural y social a las comunidades de la demarcación. Reconoció la participación de autoridades tradicionales, núcleos agrarios y habitantes en su consolidación, y señaló que el espacio contribuirá al bienestar de la población y a la atención de problemáticas como las adicciones.