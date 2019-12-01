Clara Brugada encabeza inauguración de muestra futbolística rumbo al Mundial 2026

Clara Brugada encabeza inauguración de muestra futbolística rumbo al Mundial 2026
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Marzo de 2026 a las 17:34:25
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Ciudad de México, 28 de marzo de 2026.- En la alcaldía Iztapalapa, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, encabezó el evento “Álbum Épico”, una magna exposición de memorabilia futbolística organizada como parte de las actividades previas a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Durante la inauguración, la mandataria capitalina estuvo acompañada por el presidente de la FIFA y por Gabriela Cuevas, quien participa en la organización del torneo en México.

El evento reúne una amplia colección de objetos relacionados con la historia del fútbol, en una muestra que busca acercar a la ciudadanía al ambiente mundialista y fortalecer el interés por el deporte de cara a la justa internacional.

Cabe recordar que México será uno de los países sede del Mundial de 2026, junto con Estados Unidos y Canadá, siendo la primera vez que este torneo se organiza de manera conjunta entre tres naciones.

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