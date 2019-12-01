Clara Brugada encabeza graduación de 507 nuevos policías y anuncia meta de 2,500 más para 2026

Ciudad de México, a 21 de febrero de 2026.- La administración capitalina sumó este día 507 nuevos elementos a sus filas policiales, luego de que concluyeran su formación en la Universidad de la Policía de la Ciudad de México. Durante la ceremonia, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, subrayó que el modelo de seguridad de la capital debe consolidarse con una policía cercana a la población y comprometida con las realidades de cada comunidad.

El acto se realizó en el Bosque de Chapultepec, donde se reconoció a cuatro generaciones de egresados con distintos perfiles: policías de proximidad, analistas tácticos, investigadores y personal penitenciario. Además, 106 elementos se integraron al Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), mientras que 44 mandos concluyeron su preparación para asumir funciones de liderazgo.

La mandataria capitalina adelantó que, tras la formación de mil 661 policías en 2025, el objetivo para 2026 será incorporar a 2 mil 500 nuevos elementos, con el propósito de fortalecer la estrategia de seguridad y profundizar la construcción de paz.

En su mensaje, enfatizó que la eficiencia operativa debe ir acompañada de proximidad social, al considerar que la ciudadanía demanda servidores públicos que conozcan su entorno y actúen con honestidad y responsabilidad.

Respecto a los resultados en seguridad, informó que los delitos de alto impacto registran una disminución de 16.25 por ciento en comparación con 2025. Entre los rubros con reducción destacan el homicidio doloso (10 por ciento), las víctimas de este delito (20 por ciento), las lesiones por disparo de arma de fuego (16.05 por ciento), el robo de vehículo con y sin violencia (35.7 por ciento) y el robo a transeúnte con violencia (14.85 por ciento).

Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, detalló que del total de graduados, 282 son hombres y 225 mujeres, quienes se integran de inmediato al estado de fuerza para reforzar las labores de prevención y protección en la capital.

En representación de las y los egresados, la suboficial Andrea Contreras Ciriaco destacó que la conclusión de su preparación marca el inicio de una etapa de servicio con vocación, profesionalismo y apego a la legalidad.