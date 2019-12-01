Ciudadanos se congregan en Plaza de Armas para celebrar el grito en Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Septiembre de 2025 a las 22:28:50

Querétaro, Querétaro, a 15 de septiembre de 2025.- Todo se encuentra listo para la ceremonia del Grito de Independencia que será encabezada por el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González en la Palza de armas.

El acto será frente a la casa de Doña Josefa Ortiz de Domínguez, la corregidora, cuya participación fue clave en la lucha por la independencia de México.

Las familias asistentes se han dado cita desde muy temprano, esto para presenciar uno de los festejos más importantes de México, en el cual, se espera un ambiente de unidad y celebración patria. Autoridades locales informaron que se desplegó un operativo de seguridad para garantizar el orden y tranquilidad de los asistentes.

Así se dará inicio a las festividades patrias en Querétaro que, como cada año, se reúnen miles de familias en torno a la memoria de los héroes que nos dieron patria y lucharon por nuestra independencia.