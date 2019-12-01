Ciudadanos exigen justicia por el homicidio de Carlos Manzo; derriban la puerta de Palacio de Gobierno en Morelia, Michoacán

Ciudadanos exigen justicia por el homicidio de Carlos Manzo; derriban la puerta de Palacio de Gobierno en Morelia, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Noviembre de 2025 a las 18:23:37
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 2 de noviembre de 2025.- La tarde de este domingo, ciudadanos realizaron una marcha en la capital michoacana para exigir justicia por el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, a quien le fue arrebatada la vida durante la Noche de Muertos, mientras se llevaba a cabo el Festival de las Velas.

Dicha movilización, fue convocada a través de redes sociales, la cual partió desde la Plaza José María Morelos y Pavón, mejor conocida como "El Caballito", bajo el lema “Ya basta de abusos y omisiones” y como demanda de un México sin miedo ni impunidad.

Al grito de “¡Carlos no murió, el gobierno lo mató!", mientras que los manifestantes también entonaron el himno nacional, ante el cansancio e indignación por el crimen que terminó con la vida al edil.

También, las personas exclamaron “Claudia no escuchó y el gobierno lo mató“ y ”Fuera Morena", debido a que en repetidas ocasiones el alcalde solicitó el apoyo federal para combatir la inseguridad y al crimen organizado, pero sus peticiones no fueron escuchadas.

El contingente avanzó por la Avenida Francisco I. Madero, llegando a Palacio de Gobierno, donde los manifestantes tumbaron la puerta principal, para poder entrar con la foto de Carlos Manzo por delante, causando destrozos en el recinto, además de que exigen la revocación de mandato.

Posteriormente arribaron elementos de seguridad, quienes lanzaron petardos y gases lacrimógenos contra los ciudadanos para dispersarlos.


 

Noventa Grados
Más información de la categoria
Explosión de Waldo’s en Hermosillo, Sonora, deja 23 muertos entre ellos embarazadas y niños 
Veladora en altar de muertos, causó incendio en casa habitación de la colonia Prados de la Capilla en el municipio de Querétaro
En su domicilio de la colonia Trasierra, ultiman a adolescente en Morelia, Michoacán 
Tras cateos aseguran más de mil dosis de estupefacientes y detienen a dos personas en Morelia, Michoacán 
Más información de la categoria
Manifestantes irrumpen en Palacio de Gobierno en Morelia, Michoacán; exigen la revocación de mandato por homicidio de Carlos Manzo
Marchan para pedir justicia por Carlos Manzo en Morelia, Michoacán; ingresan a Palacio de Gobierno y lo vandalizan
Entre el luto y la indignación, Uruapan despide a su alcalde Carlos Manzo
“Toda la cooperación es bienvenida": responde Harfuch al gobierno de EU tras el homicidio de Carlos Manzo
Comentarios