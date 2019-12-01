Cinco municipios de San Luis Potosí resultan afectados por lluvias

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Octubre de 2025 a las 17:36:16
San Luis Potosí, S.L.P., 11 de octubre de 2025.- Las fuertes lluvias dejaron afectaciones en cinco municipios potosinos, con al menos mil viviendas dañadas y 25 derrumbes registrados, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil.

Autoridades locales y federales desplegaron maquinaria pesada para rehabilitar caminos y restablecer la conectividad entre comunidades. Se evacuó preventivamente a mil personas que fueron trasladadas a refugios y recibieron apoyo humanitario.

En los municipios de Axtla de Terrazas, Xilitla, Tamuín, San Vicente Tancuayalab y Ciudad Valles se distribuyeron despensas, cobijas y colchonetas entre las familias afectadas. También se mantienen acciones de limpieza y retiro de material en carreteras.

Las autoridades continúan el monitoreo de ríos y corrientes desbordadas, además de reforzar los operativos de auxilio a la población.

