Cierran temporalmente el acceso al Parque Nacional Cofre de Perote ante condiciones meteorológicas severas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Enero de 2026 a las 22:35:55
Perote, Veracruz, a 12 de enero de 2026.- Las autoridades del municipio de Perote determinaron cerrar temporalmente el acceso al Parque Nacional Cofre de Perote, luego de que en la zona alta se registraran condiciones meteorológicas severas que representan un riesgo para los visitantes. La presencia de niebla densa, alta humedad y temperaturas extremadamente bajas provocó la formación de cencellada, lo que generó superficies resbaladizas y peligrosas.

El Ayuntamiento informó que esta decisión se tomó de manera preventiva, ya que en algunos puntos del parque el termómetro descendió hasta los –9 grados Celsius, además de detectarse acumulación de hielo en caminos y áreas de tránsito. El cierre del parque se mantendrá activo hasta que las condiciones mejoren.

Por su parte, la Dirección Municipal de Protección Civil dio a conocer que durante el día se brindó atención a dos personas afectadas por el frío: un menor de 12 años que presentó síntomas de hipotermia y un joven de 22 años con mal de montaña. Ambos fueron evacuados oportunamente y trasladados a hospitales de la región, donde su estado de salud se reporta como estable.

Finalmente, las autoridades aclararon que, aunque en redes sociales se difundieron imágenes que aparentaban una nevada, el fenómeno observado fue cencellada, que ocurre cuando la niebla se congela al entrar en contacto con superficies frías, cubriéndolas de una capa blanca y aumentando el riesgo de accidentes.

