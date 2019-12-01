Cierran sus puertas tiendas de conveniencia en Morelia ante abatimiento del Mencho

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Febrero de 2026 a las 14:03:00

Morelia, Michoacán, 22 de febrero del 2026.- Ante el abatimiento de Nemesio Oseguera alias "El Mencho" en Jalisco, las tiendas de conveniencia en Morelia han optado por cerrar sus puertas ante el temor de que se vayan a tomar represalias.

Diversos usuarios de redes sociales reportaron que comercios como Aurrerá, Walmart y algunas tiendas OXXO han optado por cerrar sus puertas.

Cabe destacar que a temprana hora se presentaron quemas de vehículos en diversas carreteras los estados de Michoacán, Jalisco y Guanajuato, debido a la muerte del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación.

Ante la situación, las autoridades recomendaron seguir solo información oficial y que se trabaja para restablecer el orden.

