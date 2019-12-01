Cierran sus puertas tiendas de conveniencia en Morelia ante abatimiento del Mencho

Cierran sus puertas tiendas de conveniencia en Morelia ante abatimiento del Mencho
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Febrero de 2026 a las 14:03:00
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 22 de febrero del 2026.- Ante el abatimiento de Nemesio Oseguera alias "El Mencho" en Jalisco, las tiendas de conveniencia en Morelia han optado por cerrar sus puertas ante el temor de que se vayan a tomar represalias.

Diversos usuarios de redes sociales reportaron que comercios como Aurrerá, Walmart y algunas tiendas OXXO han optado por cerrar sus puertas.

Cabe destacar que a temprana hora se presentaron quemas de vehículos en diversas carreteras los estados de Michoacán, Jalisco y Guanajuato, debido a la muerte del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación.

Ante la situación, las autoridades recomendaron seguir solo información oficial y que se trabaja para restablecer el orden.
 

Noventa Grados
Más información de la categoria
Tensión en Zinápecuaro: reportan detonaciones en cerros y bloqueo con vehículos incendiados en carretera a Morelia
El Mencho murió cuando era trasladado herido en un avión del Ejército: Defensa
Caída del Mencho desata caos en Puerto Vallarta: reportan fuga de reos del penal de Ixtapa y múltiples bloqueos
Por ola de inseguridad, quemas y bloqueos, negocios cierran las puertas y se vacían las calles de Apatzingán, Michoacán
Más información de la categoria
El Mencho murió cuando era trasladado herido en un avión del Ejército: Defensa
EEUU emite alerta por caos en México: Pide a sus ciudadanos en 5 estados resguardarse tras operativo contra líder del crimen en Jalisco
Caída del Mencho desata caos en Puerto Vallarta: reportan fuga de reos del penal de Ixtapa y múltiples bloqueos
Por ola de inseguridad, quemas y bloqueos, negocios cierran las puertas y se vacían las calles de Apatzingán, Michoacán
Comentarios