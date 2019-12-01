Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Noviembre de 2026 a las 12:04:40

Ciudad de México, a 27 de noviembre de 2026.- La Secretaría de Marina (Semar) informó sobre el cierre de varios puertos en Baja California, Baja California Sur, Sonora y Oaxaca, debido a las condiciones meteorológicas adversas en el Pacífico mexicano.

Las restricciones buscan prevenir accidentes ante el evento de norte en el Golfo de Tehuantepec, donde se pronostican rachas de viento de hasta 100 kilómetros por hora y oleaje de hasta 3.5 metros.

¿Qué puertos permanecen cerrados?

De acuerdo con la Semar, las restricciones a la navegación se distribuyen de la siguiente manera:

Embarcaciones mayores:

Baja California: Rosarito y San Felipe.

Oaxaca: Salina Cruz.

Embarcaciones menores:

Baja California: Rosarito, San Felipe y El Sauzal.

Baja California Sur: Santa Rosalía.

Sonora: Puerto Libertad y Yavaros, además de Álvaro Obregón, Desemboque Caborca, Puerto Lobos y Desemboque de los Seris.

Oaxaca: Salina Cruz y Bahías de Huatulco.

Las autoridades recomendaron evitar actividades de pesca, turismo, navegación y recreación en el mar mientras persistan las condiciones de riesgo.

Primera tormenta invernal provocará lluvias y bajas temperaturas

Los cierres ocurren mientras la primera tormenta invernal de la temporada avanza sobre el occidente del país, en interacción con una vaguada polar y el frente frío número 8.

Para este viernes 27 de noviembre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó lluvias de distintas intensidades:

Torrenciales: Jalisco, Colima y Michoacán.

Jalisco, Colima y Michoacán. Intensas: Guanajuato, Estado de México y Guerrero.

Guanajuato, Estado de México y Guerrero. Muy fuertes: Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México y Morelos.

Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México y Morelos. Fuertes: Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Veracruz y Oaxaca.

También se prevé posible caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas de Jalisco, Colima y Michoacán.

¿De cuánto serán los vientos en el Golfo de Tehuantepec?

El SMN pronosticó vientos de 60 a 70 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, con rachas de hasta 100 kilómetros por hora.

Además, se espera oleaje de entre 2.5 y 3.5 metros en esa región y en las costas occidentales de Baja California, Jalisco, Colima y Michoacán.