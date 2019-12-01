Cierran puertos de Oaxaca a embarcaciones pequeñas ante fuertes lluvias y oleaje

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Octubre de 2026 a las 22:55:23

Oaxaca, Oaxaca, a 1 de octubre de 2026.- Las condiciones meteorológicas adversas que se mantienen en el océano Pacífico llevaron a las autoridades a restringir la navegación de embarcaciones menores en distintos puntos de la costa de Oaxaca, como medida preventiva ante el riesgo que representan las lluvias y el oleaje elevado.

La medida fue establecida en Bahías de Huatulco, Puerto Ángel y Puerto Escondido, donde se suspendió la salida de embarcaciones pequeñas dedicadas principalmente a actividades pesqueras y recreativas. De acuerdo con las autoridades, entre los fenómenos que influyen en las condiciones del litoral se encuentra el huracán Rachel.

El aviso fue difundido por la Secretaría de Marina (Semar) y retomado por la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos, que pidió atender las restricciones mientras persistan las condiciones meteorológicas desfavorables.

Las autoridades señalaron que la suspensión busca disminuir posibles riesgos para pescadores, prestadores de servicios turísticos y personas que realizan actividades en el mar, debido a que el mal tiempo puede dificultar la navegación y aumentar la posibilidad de accidentes.

Además del cierre para las embarcaciones menores, Protección Civil recomendó extremar precauciones en las zonas portuarias y de playa, por lo que llamó a la población a mantenerse informada mediante los canales oficiales y evitar actividades marítimas mientras continúe la restricción.

La recomendación está dirigida particularmente a pescadores, operadores turísticos, deportistas y visitantes que tengan previsto ingresar al mar, quienes deberán permanecer atentos a las indicaciones de las Capitanías de Puerto y de las autoridades de Protección Civil.

Las autoridades mantienen vigilancia sobre la evolución de las condiciones meteorológicas en el Pacífico y determinarán, conforme mejore o empeore el estado del tiempo, la continuidad de las restricciones a la navegación.