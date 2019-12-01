Cierran puertos de Oaxaca a embarcaciones pequeñas ante fuertes lluvias y oleaje

Cierran puertos de Oaxaca a embarcaciones pequeñas ante fuertes lluvias y oleaje
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Octubre de 2026 a las 22:55:23
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Oaxaca, Oaxaca, a 1 de octubre de 2026.- Las condiciones meteorológicas adversas que se mantienen en el océano Pacífico llevaron a las autoridades a restringir la navegación de embarcaciones menores en distintos puntos de la costa de Oaxaca, como medida preventiva ante el riesgo que representan las lluvias y el oleaje elevado.

La medida fue establecida en Bahías de Huatulco, Puerto Ángel y Puerto Escondido, donde se suspendió la salida de embarcaciones pequeñas dedicadas principalmente a actividades pesqueras y recreativas. De acuerdo con las autoridades, entre los fenómenos que influyen en las condiciones del litoral se encuentra el huracán Rachel.

El aviso fue difundido por la Secretaría de Marina (Semar) y retomado por la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos, que pidió atender las restricciones mientras persistan las condiciones meteorológicas desfavorables.

Las autoridades señalaron que la suspensión busca disminuir posibles riesgos para pescadores, prestadores de servicios turísticos y personas que realizan actividades en el mar, debido a que el mal tiempo puede dificultar la navegación y aumentar la posibilidad de accidentes.

Además del cierre para las embarcaciones menores, Protección Civil recomendó extremar precauciones en las zonas portuarias y de playa, por lo que llamó a la población a mantenerse informada mediante los canales oficiales y evitar actividades marítimas mientras continúe la restricción.

La recomendación está dirigida particularmente a pescadores, operadores turísticos, deportistas y visitantes que tengan previsto ingresar al mar, quienes deberán permanecer atentos a las indicaciones de las Capitanías de Puerto y de las autoridades de Protección Civil.

Las autoridades mantienen vigilancia sobre la evolución de las condiciones meteorológicas en el Pacífico y determinarán, conforme mejore o empeore el estado del tiempo, la continuidad de las restricciones a la navegación.

Más información de la categoria
Localizan cuerpo de menor reportada como desaparecida en la autopista Chamapa-Lechería en el Estado de México
Exalcalde de San Martín de las Pirámides queda en prisión preventiva por presunta extorsión
Discusión familiar, una de las líneas de investigación tras multihomicidio en Montemorelos
Despojan de 150 mil pesos a un cuentahabiente, al salir del BBVA en la colonia Ciudadela de Celaya
Más información de la categoria
Periodista Enrique Karrum teme por su vida tras ser atropellado en Pátzcuaro, Michoacán: “No creo que haya sido un accidente”
Temían por su vida: El inesperado traslado de “El Macas” que sacude el caso Manzo
Ataque con arma blanca en secundaria de Torreón, Coahuila deja un muerto y 3 heridos
Michoacán: Morón y PT preparan respaldo a Torres Piña; acuerdo se concretaría en próximos días