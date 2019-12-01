Cierran 26 playas de Los Cabos ante riesgo por huracán Polo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Septiembre de 2026 a las 22:55:32

Cabo San Lucas, Baja California Sur, a 27 de septiembre de 2026.- Los Cabos reforzó las medidas de seguridad ante la cercanía del huracán “Polo”, con el cierre de 26 playas ubicadas entre San José del Cabo y Cabo San Lucas, mientras autoridades realizan recorridos para impedir que habitantes y turistas ingresen a las zonas restringidas.

Como parte del operativo preventivo también fueron suspendidas las clases y algunas actividades burocráticas, además de mantenerse cerrados los puertos para la navegación menor y turística. Las autoridades buscan reducir riesgos ante el posible incremento del oleaje y otros efectos asociados al ciclón.

Pese a las restricciones, durante los últimos días alrededor de 10 personas fueron detenidas por ingresar a las playas e ignorar las indicaciones de seguridad. Elementos de la Guardia Nacional, Policía Turística y personal de la Zona Federal Marítimo Terrestre realizan recorridos para desalojar a quienes permanecen en la franja costera.

En tanto, habitantes y visitantes continuaron con algunas actividades cotidianas debido a que durante este domingo no se registraron lluvias en la zona. Incluso se observaron personas intentando aprovechar el oleaje para practicar surf, pese a las recomendaciones de las autoridades.

Los operativos preventivos se mantienen en Los Cabos ante el pronóstico de que “Polo” genere condiciones adversas en las próximas horas. Personal de Protección Civil y autoridades municipales realizan recorridos y labores de perifoneo para mantener informada a la población.