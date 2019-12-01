Choque en Morena: Claudia Sheinbaum pide a Noroña aclarar viaje en avión privado; él responde que “no tiene por qué transparentar nada”

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Octubre de 2025 a las 16:42:04

Ciudad de México, 8 de octubre del 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, fue cuestionada en su tradicional conferencia de prensa matutina acerca del viaje del senador morenista Gerardo Fernández Noroña en un avión privado, a lo cual dijo “cada quien que responda”.

Fue el fin de semana pasado cuando el legislador fue captado en video por el diario Reforma al abordar un jet de lujo para viajar rumbo a Coahuila.

Al ser cuestionado por medios de comunicación, Fernández Noroña reconoció haber utilizado un avión privado aunque justificó que lo usó como “taxi aéreo” para moverse en dos días rumbo a Torreón, Francisco I. Madero, Piedras Negras y Acuña.

“Requería moverme con mayor rapidez”, afirmó.

Asimismo, fue objetado acerca de la austeridad con la que los integrantes de Morena debían conducirse, a lo que respondió que si están permitidos los vuelos privados.

“La compañera presidenta (Claudia Sheinbaum) dijo claramente que cuando es necesario, se puede”, aseveró.

“No tengo que transparentar nada. Yo voy a seguir recorriendo el país”, afirmó.

Según el medio de comunicación Reforma, los traslados del legislador morenista Gerardo Fernández Noroña en el estado de Coahuila tuvieron un costo aproximado de 280 mil pesos.